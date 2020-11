Do kontroly nočného zákazu vychádzania zapoja v Maďarsku aj armádu

Budapešť 11. novembra (TASR) - Do kontroly zákazu nočného vychádzania a zachovávania verejného poriadku v rámci sprísnených opatrení proti šíreniu nového koronavírusu platných od polnoci z utorka na stredu zapojí maďarská vláda aj príslušníkov armády. Oznámil to v stredu na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Podľa jeho slov vojaci pomôžu aj v zdravotníctve, ktoré čelí zvýšenej záťaži, ale zapoja ich aj do činností centrálnej štátnej správy. Príslušné nariadenie bude kabinet schvaľovať ešte v priebehu stredy, dodal Orbán.



Od polnoci z utorka na stredu začínajú platiť v krajine viaceré sprísnené protiepidemiologické opatrenia. Ich súčasťou je aj zákaz vychádzania od 20.00 do 05.00 h a úplný zákaz zhromažďovania. Od stredy je povinné nosenie rúšok aj v exteriéri.



Nákazu novým druhom koronavírusu potvrdili za uplynulých 24 hodín v Maďarsku u 3945 ľudí. V súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo za tento čas 101 zväčša starších chronicky chorých pacientov. Celkový počet infikovaných koronavírusom v krajine od vypuknutia epidémie stúpol na 122.863 a počet obetí stúpol na 2697.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach