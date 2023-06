Do Kosova dorazili turecké posily, o ktoré žiadalo NATO

Priština 5. júna (TASR) - Turecký vojenský prápor, o ktorého vyslanie požiadala Severoatlantická aliancia, dorazil do Kosova, aby pomohol stabilizovať situáciu po nedávnych nepokojoch sprevádzaných násilnosťami. TASR o tom informuje na základe pondelkovej správy agentúry AP.



Turecké ministerstvo obrany v nedeľu zverejnilo videozáznam, na ktorom vidno, ako z Turecka odchádzajú vojaci s insígniami mierovej misie NATO v Kosove (KFOR) a ako následne prichádzajú do Kosova.



K násilným potýčkam s etnickými Srbmi v Kosove došlo minulý pondelok. Zranenia pri nich utrpelo 30 príslušníkov medzinárodnej misie KFOR - 19 Maďarov a 11 Talianov. Väčšina z nich utrpela zlomeniny a popáleniny v dôsledku výbuchov improvizovaných zápalných zariadení.



Potýčky vypukli, keď srbská väčšina na severe Kosova nesúhlasila s tým, aby sa funkcií starostov štyroch obcí ujali zvolení zástupcovia albánskej národnosti.



Zdroj z ministerstva obrany v Ankare minulý týždeň uviedol, že v Kosove má byť nasadených približne 500 tureckých vojakov.



NATO minulý týždeň oznámilo, že na posilnenie KFOR vyšle do oblasti 700 vojakov. KFOR v súčasnosti pozostáva z takmer 3800 vojakov vrátane 350 Turkov.



Požiadavka o ďalšie posily prišla z veliteľstva síl NATO v talianskom Neapole, pripomína AP.