Do Kyjeva nečakane pricestoval nemecký minister hospodárstva

Kyjev 18. apríla (TASR) - Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck vo štvrtok nečakane pricestoval do Kyjeva, aby rokoval o povojnovej obnove a prejavil podporu po ruských útokoch na kľúčovú ukrajinskú infraštruktúru. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry AFP.



"Táto návšteva prichádza v čase, keď Ukrajina potrebuje všetku pomoc, ktorú môže v boji za slobodu dostať," povedal Habeck novinárom v ukrajinskom hlavnom meste.



"A je to boj za slobodu, ktorý je dôležitý a na ktorý nesmie svet, Európa a Nemecko zabúdať," uviedol. Dodal, že Ukrajina "bojuje za hodnoty, ktoré charakterizujú Európu".



Nemecko cez víkend oznámilo, že posiela Ukrajine ďalší systém protivzdušnej obrany Patriot. Kyjev totiž žiadal od západného spojenca naliehavú pomoc, ktorá by mu pomohla prekaziť ruské útoky. Ukrajina oznámila, že jej dochádzajú zbrane na zostreľovanie ruských rakiet a dronov, keďže Moskva zosilňuje útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru.



Nemecký kancelár Olaf Scholz v stredu apeloval na lídrov EÚ, aby okamžite nasledovali Berlín a poslali na Ukrajinu ďalšie systémy protivzdušnej obrany.



Habecka na návšteve sprevádza podnikateľská delegácia a bude hovoriť aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Takisto sa stretne s ukrajinskými predstaviteľmi na diskusiách o núdzovej pomoci a podnikateľských vzťahoch, ako aj o prípravách na výročnú ukrajinskú Konferenciu o obnove, ktorá sa má v Berlíne konať v júni.



"Komplexná podpora Ukrajiny zahŕňa aj odolné energetické dodávky a obnovu. Ak to má uspieť, investície súkromného sektora sú životne dôležité," uviedol podľa vyhlásenia Habeck.



Svetová banka odhadla celkovú sumu na obnovu Ukrajiny po vyše dvoch rokoch vojny na najmenej 486 miliárd dolárov.