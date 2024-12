Do Kyjeva pricestoval nemecký kancelár Scholz

Kyjev 2. decembra (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz pricestoval v pondelok do ukrajinského hlavného mesta Kyjev, kde bude rokovať s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR informuje podľa agentúr Reuters a DPA.



Ide o prvú Scholzovu návštevu Kyjeva za dva a pol roka. Cesta z bezpečnostných dôvodov nebola vopred ohlásená.



Okrem rokovaní so Zelenským má Scholz v pláne oficiálne ohlásiť ďalšie dodávky zbraní na posilnenie obrany Ukrajiny v boji proti Rusku v hodnote 650 miliónov eur do konca decembra.



"Chcel by som ujasniť, že Nemecko zostane najsilnejším podporovateľom Ukrajiny v Európe," povedal po príchode nemecký kancelár, ktorý do Kyjeva cestoval špeciálnym vlakom. Citovala ho nemecká verejnoprávna stanica ZDF.



Scholz naposledy navštívil Kyjev ešte v júni 2020.