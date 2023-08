Do Kyjeva pricestoval nemecký minister financií

Kyjev/Berlín 14. augusta (TASR) - Nemecko stojí po boku Ukrajiny, uviedol nemecký minister financií Christian Lindner v pondelok po príchode vlakom do ukrajinskej metropoly Kyjev. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá pripomína, že ide o jeho prvú návštevu Ukrajiny od začiatku vojny.



Lindner ďalej uviedol, že bude viesť "veľmi konkrétne" rokovania s ukrajinskými predstaviteľmi o tom, aby môže nemecké ministerstvo financií podporiť Ukrajinu v súčasnosti, ale i v budúcnosti. Od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 poskytlo Nemecko Ukrajine približne 22 miliárd eur vo forme humanitárnej, finančnej a vojenskej pomoci, pripomenul.



"Ukrajina nesmie prehrať túto vojnu," zdôraznil Lindner. Jeho rokovania v Kyjeve sa nemajú týkať len súčasnej situácie. "Pozrieme sa a do budúcnosti," upozornil. Diskusie budú zamerané na možné oblasti spolupráce vrátane priamych zahraničných investícií a colných záležitostí, vysvetlil.



Nemecko je v súčasnosti pod rastúcim tlakom Kyjeva, aby mu dodalo rakety s plochou dráhou letu Taurus, ktoré majú účinný dostrel presahujúci 500 kilometrov. Nemecká vláda sa však zdráha tieto rakety poskytnúť pre obavy, že Ukrajina by nimi mohla zasiahnuť ruské územie a eskalovať konflikt.



Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak pre nemecký denník Bild povedal, že rakety Taurus sú pre ukrajinskú protiofenzívu "rozhodujúce". Zároveň ubezpečil, že budú využité "výlučne na území Ukrajiny, v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc z roku 1991".