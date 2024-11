Do Kyjeva pricestoval šéf japonskej diplomacie Takeši Iwaja

Kyjev 16. novembra (TASR) - Japonský minister zahraničných vecí Takeši Iwaja pricestoval v sobotu do ukrajinskej metropoly Kyjev na rokovania o prehlbujúcom sa vojenskom spojenectve medzi Ruskom a Severnou Kóreou vrátane nasadenia severokórejských vojakov do vojny na Ukrajine. TASR informuje podľa agentúry AP.



V pláne má stretnutie s ukrajinským rezortným partnerom Andrihom Sybihom, ktorého plánuje uistiť o "silnej podpore" Japonska pre Ukrajinu v jej boji proti ruskej invázii. Predmetom rokovaní sú okrem toho aj ďalšie sankcie proti Moskve, uviedol japonský rezort diplomacie.



Na čele agendy sú však "hlboké obavy" Japonska v súvislosti s rastúcou vojenskou spoluprácou Severnej Kórey a Ruska, dodalo ministerstvo.



Iwaja po príchode do Kyjeva podľa agentúry AFP upozornil, že nasadenie severokórejských vojakov na Ukrajine má "mimoriadne významný vplyv" na bezpečnosť vo východnej Ázii.



"To nielenže prehĺbi vážnosť situácie na Ukrajine, ale bude to mať aj mimoriadne významné dôsledky pre bezpečnostnú situáciu vo východnej Ázii... Sme vážne znepokojení týmto vývojom a dôrazne ho odsudzujeme," dodal.



Severná Kórea a Rusko nedávno ratifikovali komplexné strategické partnerstvo, ktorého súčasťou je aj vzájomný obranný pakt. KĽDR nasadila svojich vojakov aj na západné ruské frontové línie vo vojne na Ukrajine. Juhokórejskí i americkí predstavitelia opakovane uviedli, že severokórejskí vojaci bojujú proti Ukrajine po boku ruských jednotiek.