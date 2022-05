Do Kyjeva pricestovala delegácia amerických senátorov

Kyjev 14. mája (TASR) - Do Kyjeva pricestovala v sobotu delegácia členov Senátu Kongresu USA vedená popredným republikánskym senátorom Mitchom McConnellom. V ukrajinskej metropole ich privítal prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý sa im poďakoval za americkú podporu v boji proti ruskej vojenskej agresii.



"Ďakujem, že zohrávate poprednú úlohu v podpore nášho boja, ktorý je nielen bojom za našu krajinu, ale aj zápasom za demokratické hodnoty a slobody. Naozaj si to ceníme," povedal Zelenskyj členom americkej delegácie podľa denníka The Guardian.



Okrem Mitcha McConnela ju tvorili aj ďalší republikáni: Susan Collinsová, John Barraso a John Cornyn. Zelenskyj vyzdvihol ich príchod ako jasný prejav toho, že poskytovanie pomoci Ukrajine podporujú obe hlavné politické strany v USA, republikáni i demokrati.



"Rusko pácha genocídu ukrajinského ľudu. Dopúšťa sa vojnových zločinov, ktoré desia celý svet: mučenia, masových popráv, znásilňovania. Európa takéto zločiny nezažila od druhej svetovej vojny," povedal ukrajinský prezident americkým senátorom.



Agentúra AP si všíma skutočnosť, že do Kyjeva pricestovali deň po tom, ako iný republikánsky senátor dočasne zablokoval schválenie ďalšej americkej vojenskej a ekonomickej pomoci pre Ukrajinu vo výške 40 miliárd dolárov.



Navrhovaný balík má podporu administratívy demokratického prezidenta Joea Bidena aj opozičných republikánov. Preto sa očakáva, že napokon bude schválený, a to zrejme už na budúci týždeň.