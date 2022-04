Do Kyjeva sa vrátil aj veľvyslanec Lotyšska

Riga 23. apríla (TASR) – Veľvyslanec Lotyšska na Ukrajine sa vrátil do Kyjeva, oznámil v sobotu lotyšský minister zahraničných vecí Edgars Rinkévičs. TASR o tom informuje na základe servisu agentúry DPA.



Návrat veľvyslanca Ilgvarsa Klavu prichádza viac ako osem týždňov po začiatku invázie Ruska na Ukrajine a po tom, ako sa ruské jednotky stiahli z oblasti ukrajinského hlavného mesta.



Lotyšsko rovnako ako mnohé ďalšie krajiny evakuovalo po začiatku vojny svojich diplomatov a zamestnancov z Kyjeva. Lotyšská ambasáda po dočasnom presune do západoukrajinského Ľvova opätovne otvorila svoje priestory v Kyjeve 7. apríla, veľvyslanec Klava však podľa rezortu diplomacie dosiaľ zostával v Rige na konzultáciách.



Návrat diplomatov do Kyjeva v poslednom čase ohlásilo alebo už zrealizovalo viacero krajín vrátane Francúzska, Talianska či naposledy v piatok Španielska.



Činnosť svojho veľvyslanectva v Kyjeve plánuje obnoviť aj Slovensko, podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivana Korčoka hneď, ako to bude bezpečné. Slovenský diplomatický tím, kriminalisti a znalci dorazili vo štvrtok večer do ukrajinskej metropoly, kde majú vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu a pomáhať pri vyšetrovaní vojnových zločinov.