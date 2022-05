Do Kyjeva sa vrátila americká charge d'affaires Kristina Kvienová

Kyjev 8. mája (TASR) - Americká charge d'affaires na Ukrajine Kristina Kvienová sa v nedeľu so svojím tímom vrátila do Kyjeva. Návrat bol načasovaný tak, aby korešpondoval s dňom, kedy si Európania pripomínajú koniec druhej svetovej vojny.



Informovalo o tom americké ministerstvo zahraničných vecí, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra Reuters.



Americkí diplomati odišli z veľvyslanectva v Kyjeve dva týždne pred začiatkom ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu. Diplomati sa najskôr presťahovali do západoukrajinského mesta Ľvov a následne sa presunuli do susedného Poľska.



Niektoré západné krajiny už opätovne otvorili svoje veľvyslanectvá v Kyjeve po tom, ako sa hlavné boje presunuli z okolia ukrajinskej metropoly na východ a juh krajiny.