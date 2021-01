EÚ by chcela do leta zaočkovať proti COVID-19 väčšinu dospelých

Brusel 19. januára (TASR) - Do leta 2021 by malo v krajinách EÚ podľa Európskej komisie (EK) dostať vakcínu proti novému koronavírusu do 70 percent dospelých ľudí. Príslušný návrh chce EK zverejniť v utorok, píše agentúra DPA.



Do marca by malo byť podľa plánu EK zaočkovaných 80 percent osôb starších ako 80 rokov a zdravotníckych zamestnancov.



Uvedené ciele vakcinačnej kampane EÚ sú súčasťou diskusných príspevkov na štvrtkový videosummit, ktorý sa zameria najmä na vakcináciu a koordináciu úsilia v boji proti pandémii COVID-19 v krajinách EÚ.



Lídri a premiéri jednotlivých krajín sa budú zaoberať aj otázkou, či by mal existovať tzv. európsky očkovací preukaz, prípadne z neho vyplývajúce privilégiá pre zaočkované osoby. Medzi takéto výhody by patrili napríklad prístup do reštaurácií či kín, ako aj zjednodušená možnosť cestovať v rámci EÚ. O týchto právomociach by však mali rozhodovať jednotlivé štáty samostatne.



EK chce podľa informácií DPA podporiť taký dokument, ktorý bude čo najpresnejší a uznajú ho všetky členské štáty EÚ. Malo by byť z neho jasné, kto v ktorej krajine dostal akú vakcínu, a takisto by to malo pomôcť pri zisťovaní možných vedľajších účinkov očkovania.



Vzhľadom na mimoriadne nákazlivú mutáciu koronavírusu chce EK naliehať na členské štáty EÚ, aby zvýšili úsilie, čo sa týka segmentácie odobratých vzoriek pri testovaní. Väčšina štátov totiž podľa Európskej komisie v tejto záležitosti nerobí dosť. Varianty koronavírusu sa tak na rozdiel od Británie, kde prebieha systematická segmentácia, podarilo zistiť prevažne náhodným spôsobom, tvrdí EK.