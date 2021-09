Do Libanonu dorazila dodávka nafty z Iránu sprostredkovaná Hizballáhom

Bejrút 16. septembra (TASR) - Konvoj cisternových nákladných automobilov prevážajúcich naftu z Iránu prekročil vo štvrtok skoro ráno hranicu zo Sýrie do Libanonu. Dodávku sprostredkovala militantná skupina Hizballáh s cieľom zmierniť akútny nedostatok paliva v Libanone, ktorý prechádza hlbokou ekonomickou a finančnou krízou.



Informovala o tom agentúra AP s tým, že táto dodávka porušuje americké sankcie uvalené na Teherán po tom, čo bývalý prezident USA Donald Trump pred tromi rokmi v mene USA odstúpil od jadrovej dohody uzavretej medzi Iránom a svetovými mocnosťami.



Vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh začiatkom tohto týždňa uviedol, že nafta z Iránu sa v priebehu jedného mesiaca bude distribuovať bezplatne, a to inštitúciám ako štátne nemocnice, opatrovateľské domy, sirotince, vodárne a Červený kríž.



Dodal, že ďalšími subjektmi, ktorí môžu získať palivo za nízke ceny, budú súkromné nemocnice, továrne na výrobu liekov a sér, pekárne a družstvá, ktoré predávajú potravinárske výrobky.



Nasralláh tiež informoval, že v najbližších týždňoch dorazia ďalšie tri tankery prevážajúce naftu a jeden s dodávkou benzínu.



Dodávka paliva z Iránu do Libanonu sa podľa AP vykresľuje ako víťazstvo Hizballáhu, ktorý bol u svojho "patróna" schopný zabezpečiť dodávky paliva, zatiaľ čo libanonská vláda nedokázala situáciu s nedostatkom pohonných látok vyriešiť niekoľko mesiacov.



Prvý iránsky ropný tanker dorazil v nedeľu do sýrskeho prístavu Baníjás. Naftu následne umiestnili do sýrskych skladov s tým, že ju neskôr po pevnine prevezú do Libanonu.



Nasralláh v televíznom prejave začiatkom tohto týždňa uviedol, že tanker nevyložil svoj náklad priamo v Libanone, aby sa libanonské vedenie neocitlo "v ošemetnej situácii" a aby sa Libanon vyhol uvaleniu sankcií.



AP dodala, že libanonskí ani americkí predstavitelia sa vo štvrtok k iránskej dodávke paliva nevyjadrili.



Televízia al-Manar, ktorá je blízka hnutiu Hizballáh, informovala, že "konvoje cisternových nákladných automobilov prelomili americkú blokádu". Dodala, že hranicu vo štvrtok prekročilo 20 cisternových nákladných áut s objemom 50.000 litrov, ktoré sa vydali do východolibanonského mesta Baalbek, kde Hizballáh začne s distribúciou paliva.



Vážny nedostatok paliva viedol k výpadkom v dodávkach elektriny, ktoré zasa narušili prácu nemocníc i firiem. Aby sa ľudia vôbec dostali k benzínu, musia pred čerpacími stanicami čakať dlhé hodiny.



Dodávky iránskej nafty sa uskutočňujú takmer týždeň po vytvorení novej vlády v Libanone, čím sa ukončila 13 mesiacov trvajúca patová politická situácia. Jej nový predseda Nadžíb Míkátí dohodu o dovoze pohonných látok z Iránu nekomentoval, dodala AP.