Do Líbye dorazila prvá dodávka vakcín, prišlo 100.000 dávok Sputnik V

Tripolis 4. apríla (TASR) - Do Líbye dorazila v nedeľu prvá dodávka vakcín proti novému koronavírusu. Oznámil to na sociálnej sieti dočasný premiér Abdal Hamíd Dubajba s tým, že ďalšie dávky očkovacích látok sú na ceste. Informovala o tom agentúra AFP.



Podľa líbyjského rezortu zdravotníctva priviezli do Tripolisu vyše 100.000 dávok ruskej vakcíny Sputnik V.



"Vďakabohu sa nám podarilo importovať prvú várku koronavírusových vakcín," napísal Dubajba na Twitteri. "Vyzývam Líbyjčanov, aby sa prihlásili (na očkovanie) cez vakcinačný portál," dodal.



Líbyjské zdravotnícke úrady zaznamenali v sedemmiliónovej krajine vyše 160.000 prípadov nákazy koronavírusom a 2737 súvisiacich úmrtí. V posledných týždňoch pribúda denne zhruba 1000 novoinfikovaných. AFP však poukazuje na to, že keďže zaobstaranie si testu je náročné, nakazených môže byť v skutočnosti omnoho viac. Tamojšie nemocnice sú často preplnené a chýbajú im potrebné zdroje.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok uviedla, že v Líbyi evidujú dva nové varianty koronavírusu. V súčasnosti v krajine neplatia nijaké karanténne pravidlá a hoci je na verejnosti povinné nosiť rúška, toto pravidlo sa často nedodržiava, poznamenala AFP.



Vláda národnej jednoty (GNU) pod vedením premiéra Dubajbu zložila prísahu 15. marca. Jej cieľom je zjednotiť túto vojnou zmietanú severoafrickú krajinu a priviesť ju k voľbám plánovaným na december tohto roka. Dubajba prisľúbil, že prioritou jeho vlády bude umožniť ľuďom prístup k vakcínam proti ochoreniu COVID-19.



Nová administratíva nahradila medzinárodne uznávanú vládu národnej zhody (GNA) sídliacu s Tripolise a paralelne s ňou pôsobiaci vládny kabinet, ktorého baštou bol región Kyrenaika (v arabčine Barka) na východe Líbye. Ide o kľúčový región, ktorý prakticky ovládali vojenské jednotky veliteľa Chalífu Haftara. Exekutíva pôsobiaca na líbyjskom východe nebola medzinárodne uznaná.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré vzdušnými útokmi podporilo aj NATO a viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti.