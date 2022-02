Do Litvy dorazili prvé vojenské posily z Nemecka

Kaunas 14. februára (TASR) - Na letisku v litovskom meste Kaunas pristálo v pondelok nemecké vojenské lietadlo typu Airbus A400M s približne 70 vojakmi, ktorí majú v tejto pobaltskej krajine posilniť východné krídlo Severoatlantickej aliancie. S odvolaním sa na očitého svedka o tom informovala agentúra Reuters.



Ide o prvý z plánovaných príletov nemeckých vojakov do Litvy, ku ktorým nasadeniu dochádza v čase narastajúcich obáv z možnej ruskej invázie na Ukrajinu. Celkovo má Nemecko do Litvy vyslať približne 360 vojakov. Posilnia tam jednotky NATO, ktoré už v tomto regióne pôsobia; nemeckých vojakov tam bolo doposiaľ asi 500.



Posilnenie sa týka delostreleckých a prieskumných jednotiek aj vojenských zdravotníkov. Ďalší nemeckí vojaci tohto zaradenia by mali do Litvy prichádzať v nadchádzajúcich dňoch.



NATO od roku 2017 rozmiestňuje v Litve, Lotyšsku, Estónsku a tiež Poľsku svoje vojenské jednotky. Deje sa tak v reakcii na ruskú anexiu ukrajinského polostrova Krym z roku 2014.



Celkovo ide o zhruba 5000 vojakov, vedených Nemeckom, Kanadou, Britániou a Spojenými štátmi. V samotnej Litve je nasadených približne 1100 vojakov Aliancie, z ktorých asi polovicu tvoria vojaci z Nemecka. Okrem nich tam pôsobia aj vojaci z Belgicka, Česka, Luxemburska, Holandska či Nórska.



Nemecký kancelár Olaf Scholz pricestoval v pondelok do Kyjeva na rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorému chce prejaviť solidaritu v čase obáv z ruskej invázie na Ukrajinu. V utorok ráno odcestuje Scholz do Moskvy, kde ho prijme ruský prezident Vladimir Putin.