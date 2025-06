Do Los Angeles prišli prví príslušníci Národnej gardy

Los Angeles 8. júna (TASR) — Do oblasti mesta Los Angeles v štáte Kalifornia dorazilo v nedeľu prvých približne 300 z avizovaných 2000 príslušníkov Národnej gardy. Ich mobilizáciu nariadil americký prezident Donald Trump z dôvodu prebiehajúcich protestov proti predstaviteľom Imigračného a colného úradu (ICE). Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie regionálneho velenia americkej armády USNORTHCOM na platforme X.



Príslušníci gardy boli nasadení na tri rôzne miesta s cieľom chrániť federálny majetok a personál. Ďalšie posily sú na ceste, oznámilo velenie, ktoré tiež zverejnilo fotografie zachytávajúce vojakov v bojovej výstroji s automatickými zbraňami.



Republikán Trump nariadil mobilizáciu najmenej 2000 vojakov Národnej gardy v sobotu večer. Urobil tak napriek nesúhlasu demokratického guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma, ktorý varoval, že militarizácia bezpečnostných síl by mohla situáciu len eskalovať.



Národná garda je zvyčajne podriadená príslušnému guvernérovi. Podľa denníka New York Times je to prvýkrát za 60 rokov, čo prezident prevzal velenie Národnej gardy bez súhlasu guvernéra. Naposledy sa tak stalo v roku 1965, keď prezident Lyndon B. Johnson nasadil vojakov na ochranu takmer výlučne černošských protestujúcich v štáte Alabama.



Trumpova vláda nevylúčila, že v prípade potreby by mohli byť mobilizovaní aj príslušníci námornej pechoty umiestnení v Kalifornii. Minister obrany Pete Hegseth na platforme X uviedol, že sú v stave vysokej pohotovosti.



Protesty, ktoré v niektorých prípadoch prerástli do násilností, vypukli v oblasti Los Angeles v piatok a boli reakciou na razie pracovníkov ICE zamerané proti nelegálnym migrantom. Biely dom ich označil za „bežné deportačné operácie“.



Trump oznámil, že Národná garda bude nasadená na 60 dní alebo tak dlho, ako to minister obrany uzná za potrebné. Minister obrany môže v prípade potreby nasadiť aj príslušníkov pravidelnej americkej armády „v počte, aký uzná za vhodný“.



Na svojej platforme Truth Social v nedeľu označil guvernéra Newsoma, ktorému skomolil priezvisko na Newscum, a starostku Los Angeles Karen Bassovú, za „neschopných“, čo ukázali už pri vlaňajšom boji s rozsiahlymi požiarmi. „Tieto radikálne ľavicové protesty, často vedené a podnecované platenými problémovými ľuďmi, NEBUDÚ TOLEROVANÉ. Taktiež odteraz NEBUDE POVOLENÉ nosiť rúška na protestoch. Čo títo ľudia skrývajú a prečo?“ napísal Trump.