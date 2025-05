Do Ľvova pricestoval nový šéf nemeckej diplomacie Wadephul

Ľvov 9. mája (TASR) - Nový nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul pricestoval vo štvrtok na svoju prvú návštevu Ukrajiny od svojho nástupu do funkcie. Zúčastní sa na piatkovom neformálnom stretnutí šéfov diplomacií EÚ v meste Ľvov, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Na rokovaniach v tomto západoukrajinskom meste bude aj šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha a zamerané budú na pokračujúcu podporu pre Ukrajinu, ktorá sa viac než tri roky bráni pred ruskou inváziou.



Wadephul sa vo štvrtok skoro ráno vrátil do Berlína zo stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ vo Varšave, aby sa zúčastnil na slávnostnom ceremoniáli v dolnej komore parlamentu - Bundestagu - pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny v Európe. Následne odcestoval do Ľvova.



Pre verejnoprávneho vysielateľa ARD nemecký minister zahraničných vecí uviedol, že Berlín zostane jedným z najsilnejších podporovateľov Ukrajiny. „Toto sa nezmení a v nasledujúcich dňoch to dáme jasne najavo,“ dodal.



Počas schôdzky v Ľvove má Wadephul podľa vlastných slov v úmysle posúdiť súčasné potreby Ukrajiny. „Poskytneme, čo je potrebné, a budeme v tom pokračovať tak dlho, ako to bude potrebné – kým Rusko nepochopí, že táto vojna sa musí skončiť, rokovania sa musia začať a prímerie sa musí dodržiavať,“ povedal.



Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vo štvrtok oznámila, že EÚ uvoľní na podporu ukrajinského zbrojného priemyslu miliardu eur. Zároveň podporí zriadenie tribunálu pre vojnové zločiny a zločiny agresie spáchané v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Kallasová to povedala na brífingu po neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ vo Varšave, na ktorom sa zúčastňoval aj Wadephul, pripomína DPA.