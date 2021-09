Do Macrona hodili počas potravinárskeho veľtrhu vajce

Paríž 27. septembra (TASR) - Francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona zasiahlo v pondelok do pleca vajce, ktoré doňho hodil istý muž počas medzinárodného potravinárskeho veľtrhu v Lyone. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Video z incidentu sa v priebehu dňa rozšírilo na sociálnych sieťach. Vidno na ňom Macrona kráčajúceho pomedzi ľudí, keď v istej chvíli jeho plece zasiahne vajce, avšak nerozbije sa a iba sa odrazí. Dvaja členovia ochranky sa okamžite priblížia k prezidentovi a kryjú ho.



Reportéri prítomní na mieste počuli Macrona povedať: "Ak mi chce niečo povedať, tak nech príde."



Úrady nezverejnili žiadne podrobnosti o totožnosti muža, ktorý vajce hodil, ani o motíve jeho konania.



V júni dal Macronovi facku istý muž, keď sa prezident práve zdravil s verejnosťou v malom meste na juhovýchode Francúzska. Macron vtedy reagoval, že bude "naďalej chodiť všade", napriek takýmto prejavom "hlúposti a násilia, ktoré sú v demokracii neakceptovateľné". Macrona vtedy podporili politici z celého politického spektra.



Macron, tak ako jeho predchodcovia, často chodí medzi ľudí a zdraví sa s nimi. Vo Francúzsku sa to nazýva "kúpanie v dave" a ide o typický prvok tamojšej politiky.



Do najbližších prezidentských volieb vo Francúzsku zostáva niečo vyše pol roka a 43-ročný Macron ešte neoznámil, či sa bude znovu uchádzať o prezidentský post. Jeho opätovná kandidatúra sa však všeobecne očakáva.