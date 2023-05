Do Maďarska doviezli ďalších šesť zranených z nehody autobusu v SR

Budapešť 18. mája (TASR) — Maďarská záchranná služba OMSZ doviezla vo štvrtok do vlasti ďalších šesť zranených z pondelňajšej havárie maďarského autobusu na Slovensku. Oznámil to na Facebooku štátny tajomník rezortu diplomacie Tamás Menczer, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Ďakujem záchrannej službe za odvedenú prácu a zraneným prajem skoré uzdravenie," uviedol Menczer vo videozázname zverejnenom na svojom účte, ktorý zachytáva dve maďarské sanitky vchádzajúce do areálu Univerzitnej nemocnice Bratislava.



Podľa servera hirtv.hu zo zranených je v nemocničnom ošetrení ešte 18 pacientov.



V predchádzajúcich dvoch dňoch previezli do Ústrednej a univerzitnej fakultnej nemocnice Boršodsko-abovsko-zemplénskej stolice v Miškovci 13 zranených.



Riaditeľ nemocnice János Révész v stredu uviedol, že stav šiestich pacientov si vyžiadal ambulantnú starostlivosť a siedmich zranených prijali na nemocničné oddelenia. Jeden z nich je pod dozorom lekárov a ďalší šiesti, ktorí väčšinou utrpeli zranenia končatín, potrebujú chirurgický zákrok.



Nehoda kamióna a autobusu, ktorá sa v pondelok predpoludním stala na diaľnici D2 v smere na Kúty, si vyžiadala jednu obeť. Trinásť osôb sa zranilo ťažko, osem utrpelo stredne ťažké zranenia a 38 osôb sa zranilo ľahko alebo neutrpelo žiadne zranenia.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)