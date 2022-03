Do Maďarska príde 10.000 Ukrajincov, ktorí sa vracajú zo zahraničia

Budapešť 8. marca (TASR) - V nedeľu priletela do Budapešti prvá skupina Ukrajincov, ktorá sa po ukončení zahraničnej dovolenky nemohla vrátiť do svojej vlasti. Do štvrtka môže takýmto spôsobom pricestovať rádovo až 10.000 ukrajinských turistov, informuje spravodajca TASR na základe správy zverejnenej v utorok serverom penzcentrum.hu.



Podľa servera mnoho Ukrajincov odcestovalo pred vypuknutím vojny do zahraničia, postupne im končí dovolenka organizovaná cestovnými kanceláriami, avšak nemajú sa kam vrátiť, alebo je to pre nich príliš nebezpečné.



V nedeľu požiadal maďarský úrad civilnej ochrany budapeštiansku samosprávu o pomoc pri zorganizovaní dopravy skupiny vracajúcich sa Ukrajincov zo zahraničia.



Išlo o 24 občanov Ukrajiny, ktorí sa vrátili charterovým letom z Egypta a mali ich prepraviť na dočasné ubytovanie v severomaďarskom meste Tatabánya, 50 kilometrov západne od hlavného mesta.



Napokon im samospráva Budapešti namiesto autobusov zabezpečila ubytovanie. Muži, ktorí sú povinní narukovať, avizovali, že sa vracajú na Ukrajinu, ženy a deti zrejme pocestujú ďalej na západ.



Podľa odhadov priletí do štvrtka zo zahraničnej dovolenky do Budapešti rádovo až 10.000 Ukrajincov.



spravodajca TASR Ladislav Vallach