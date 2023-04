Do Maďarska priletelo 32 ľudí zo Sudánu, z toho sedem Maďarov

Budapešť 27. apríla (TASR) - V rámci špeciálnej evakuačnej akcie sa podarilo prepraviť zo Sudánu do Maďarska sedem Maďarov a 25 občanov ďalších ôsmich krajín. Podľa agentúry MTI to oznámil vo štvrtok nadránom maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Minister po prílete maďarského vojenského dopravného lietadla Airbus A319 z Afriky na základňu v Kecskeméte povedal, že maďarská vláda vzhľadom na občiansku vojnu v Sudáne nariadila evakuačnú akciu podporenú maďarskými ozbrojenými silami v spolupráci s rezortom diplomacie.



Prostredníctvom tajnej operácie bolo do Maďarska cez susedný štát Džibuti dopravených sedem Maďarov a 25 občanov ôsmich krajín, medzi ktorými boli občania USA, Kanady, Nórska, Turecka i Sudánu. Ďalšie krajiny šéf rezortu nešpecifikoval.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó na Facebooku uviedol, že sa tým úspešne ukončil proces evakuácie všetkých Maďarov zo Sudánu.



V Sudáne od polovice apríla prebiehajú ťažké boje medzi tamojšou armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a polovojenským zoskupením Sily rýchlej podpory (RSF), na čele ktorého stojí Burhánov niekdajší zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú. Boje si podľa sudánskeho ministerstva zdravotníctva vyžiadali už najmenej 512 životov a vyše 4000 zranených.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)