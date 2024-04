Do Maďarska priletelo prvé vojenské dopravné lietadlo Embraer KC-390

Budapešť 12. apríla (TASR) - Prvé vojenské dopravné lietadlo Embraer KC-390 určené maďarským ozbrojeným silám priletelo z Brazílie v piatok do Maďarska. Oznámil to minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky na svojej stránke na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Lietadlo pristálo na vojenskej leteckej základni Kecskemét, kde na ňom budú tri týždne vykonávať pozemné a vzdušné testy.



Podľa slov ministra budú v terajšej fáze testovania nainštalované a overené špeciálne komunikačné zariadenia NATO a potom sa lietadlo vráti do Brazílie na ukončenie procesu výroby.



Lietadlo v súčasnosti nelieta pod maďarskou registráciou. Jeho oficiálne odovzdanie spolu so zápisom do maďarského registra sa očakáva na jeseň, dodal šéf rezortu.



Maďarské ozbrojené sily aktuálne napĺňajú desaťročný program rozvoja, ktorý sa dotýka oblasti leteckej prepravy, ochrany vzdušného priestoru i kybernetickej ochrany. V rámci tohto programu pod názvom Zrínyi 2026 posilnia prakticky všetky druhy zbraní, pričom plánujú rozšíriť kapacity vojenského priemyslu vo výrobe zbraní i munície.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)