Do Maďarska sa už nebude dovážať rakúsky štrk kontaminovaný azbestom
Autor TASR
Budapešť 22. mája (TASR) - Rakúska spoločnosť od piatku prestáva dodávať Maďarsku štrk a kameň obsahujúci azbest. Oznámil to vo štvrtok večer na Facebooku maďarský minister zodpovedný za životné prostredie László Gajdos, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Po dnešných (štvrtkových) rokovaniach (maďarskej vládnej delegácie) vo Viedni som sa dohodol priamo s majiteľom rakúskeho podniku. Predaj do Maďarska bude od zajtra (piatku) úplne zastavený, pričom sme odvrátili bezprostredné nebezpečenstvo bez toho, aby sme iniciovali zatvorenie kameňolomu,“ vyhlásil minister.
Gajdoš dodal, že Maďarsko neustúpi od zásady „znečisťovateľ platí“ a poznamenal, že zdravie občanov nemôže byť predmetom vyjednávania. Ďalším krokom podľa neho bude likvidácia už vyťaženého štrku, ktorý je v západnom Maďarsku a ochrana zdravia obyvateľov.
Predseda maďarskej vlády Péter Magyar vo štvrtok rokoval v rakúskom hlavnom meste okrem iných aj s rakúskym kancelárom Christianom Stockerom.
Server liner.hu informoval, že Magyar po rokovaní oznámil, že budúci týždeň v pondelok začne pracovať spoločná maďarsko-rakúska komisia, ktorej úlohou bude vyšetriť kontamináciu azbestom v západnom Maďarsku. Zdôraznil potrebu medzinárodnej spolupráce a úplnej transparentnosti a za hlavný cieľ vyšetrovania označil zistiť príčiny vzniku kontaminácie a zhodnotiť zdravotné a ekologické riziká.
V západnom Maďarsku bol v desiatkach obcí pri výstavbe ciest a parkovísk použitý štrk z rakúskych lomov, ktorý je kontaminovaný karcinogénnym azbestom, čo ohrozuje zdravie tamojších obyvateľov.
Výskumník Greenpeace Austria Stefan Stadler podľa servera telex.hu uviedol, že odobrali veľa vzoriek a v Rakúsku boli azbestom najviac postihnuté spolkové krajiny Burgenland, Štajersko a Dolné Rakúsko. V Maďarsku namerali v mestách Sopron a Szombathely hodnoty výrazne nad povoleným limitom, niekde to bol až 50-násobok.
Stadler poukázal na to, že v oboch krajinách namerali vysoké hodnoty aj na miestach ako sú supermarkety, nákupné centrá, obytné zóny alebo parkoviská. Azbest sa vyskytol aj pri výstavbe ciest, chodníkov a parkovísk v blízkosti škôl či nemocníc.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
