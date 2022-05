Do Mariupola smeruje ďalší konvoj s cieľom evakuovať civilistov

Varšava 5. mája (TASR) - Do železiarní Azovstaľ v ukrajinskom meste Mariupol, kde prebiehajú ťažké boje s ruskými silami, vyrazil nový konvoj Organizácie Spojených národov s cieľom evakuovať civilistov. Oznámil to koordinátor humanitárnej pomoci OSN Martin Griffiths, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"V týchto chvíľach do Azovstaľu smeruje konvoj, ktorý by tam mal, dúfajme, prísť do zajtrajšieho rána a dostať (odtiaľ) civilistov do bezpečia," povedal Griffiths na darcovskej konferencii pre Ukrajinu, ktorá sa koná vo Varšave.



OSN v utorok oznámila, že počas spoločnej operácie s Červeným krížom sa z mariupolských železiarní podarilo úspešne evakuovať 101 civilistov, ktorí boli prevezení do mesta Záporožie kontrolovaného ukrajinskými silami. Táto záchranná akcia, ktorú sa podarilo dohodnúť po tom, čo šéf OSN António Guterres navštívil Moskvu a Kyjev, trvala päť dní, pripomína AFP.



Griffiths dodal, že aktuálne sa snažia zopakovať podobnú evakuačnú misiu, avšak podľa neho je mimoriadne náročné to dosiahnuť.



V rozsiahlom komplexe železiarní v strategicky dôležitom meste Mariupol, ktoré ruské sily takmer úplne zrovnali so zemou, sa nachádza ešte približne 2000 ukrajinských vojakov a okolo 200 civilistov.