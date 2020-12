Do Maroka odletel prvý komerčný let z Izraela, na palube je delegácia

Jeruzalem 22. decembra (TASR) - Z Izraela odletela v utorok do Maroka izraelsko-americká delegácia. Ide o prvý priamy komerčný let medzi touto severoafrickou krajinou a židovským štátom, odkedy obe krajiny dospeli nedávno k dohode o normalizácii diplomatických vzťahov. Informovala o tom agentúra DPA.



Delegáciu vedú Jared Kushner, poradca a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa, a šéf izraelskej Rady národnej bezpečnosti Meir Ben-Šabat, ktorí sa plánujú stretnúť s marockým kráľom Muhammadom VI. Cieľom tejto schôdzky je podľa DPA dosiahnuť ďalší pokrok v súvislosti s normalizáciou vzťahov.



"Chceme finalizovať niekoľko dohôd a dúfame, že táto návšteva bude základom pre vrúcny mier," uviedol Kushner počas tlačového brífingu pred odletom lietadla izraelskej aerolínie El Al z Letiska Bena Guriona.



Prezident USA Donald Trump, ktorého mandát sa končí v januári, vo štvrtok 10. decembra oznámil, že Maroko nastoľuje diplomatické vzťahy s Izraelom. Spojené štáty vzápätí uznali marockú suverenitu nad spornou oblasťou Západná Sahara.



Tento krok americkej vlády následne odsúdilo Alžírsko. O daný región sa totiž už desaťročia vedú územné spory medzi Marokom a povstaleckým hnutím Polisario, ktoré má podporu Alžírska a na území Západnej Sahary sa usiluje založiť nezávislý štát.



Maroko je od augusta po Spojených arabských emirátoch (SAE), Bahrajne a Sudáne už štvrtou arabskou krajinou, ktorá sa zaviazala, že nastolí diplomatické vzťahy so židovským štátom.