Do Mekky sa schádzajú pútnici, atmosféru zatieňuje vojna v Pásme Gazy

Mekka 12. júna (TASR) - Do saudskoarabského posvätného mesta Mekka už prišli státisíce moslimov na púť hadždž, ktorá sa tento rok koná v tieni vojny v palestínskom Pásme Gazy. Miestne úrady vyhlásili, že počas púte nebudú tolerovať žiadnu politickú aktivitu, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Hadždž ako jedno z najväčších každoročných náboženských zhromaždení na svete sa oficiálne začína v piatok.



Izraelské vojenské operácie proti militantom z hnutia Hamas v Pásme Gazy "vyvolali veľký hnev v širšom moslimskom svete", čím sa tohtoročná hadždž stala "skúškou" pre saudskoarabských lídrov, tvrdí Umer Karim, odborník na saudskoarabskú politiku z Birminghamskej univerzity v Británii.



"Protesty alebo vystúpenia budú určite organizované jednotlivcami alebo skupinami pútnikov a Saudi chápu, že je to šikmá plocha. Preto je pre tamojších vládcov usporiadanie tejto púte otázkou prestíže, ale aj skúškou vládnutia," dodal.



Saudská Arábia nikdy neuznala Izrael, ale jej faktický vládca, korunný princ Muhammad bin Salmán, pred útokom Hamasu zo 7. októbra 2023 zvažoval nadviazanie oficiálnych diplomatických vzťahov so židovským štátom.



Rijád však uviedol, že vzťahy s Izraelom nie sú možné bez "neodvolateľných" krokov smerujúcich k uznaniu palestínskeho štátu, proti čomu Izrael dlhodobo vystupuje.



Saudskoarabský kráľ Salmán vydal v pondelok dekrét o prijatí 1000 pútnikov "z rodín mučeníkov a zranených z Pásma Gazy", čím sa počet palestínskych pútnikov, ktorí budú tento rok prijatí, zvýšil na celkovo 2000.



Hadždž je pre saudskoarabských vládcov zdrojom legitimity a kráľ Salmán má titul "správca dvoch svätých mešít" v Mekke a Medine.



Hadždž, jeden z piatich pilierov islamu, musia aspoň raz absolvovať všetci moslimovia, ktorí na to majú prostriedky. Do Saudskej Arábie už do minulého štvrtka prišlo najmenej 1,2 milióna pútnikov zo zahraničia.



Obrady v Mekke a jej okolí sa aj tento rok konajú počas horúceho saudskoarabského leta, pričom úrady predpovedajú priemerné teploty 44 stupňov Celzia.