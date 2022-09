Do mesta Umaň napriek vojne prišli desaťtisíce židovských pútnikov

Umaň 26. septembra (TASR) - Desaťtisíce chasidských židov sa zišlo v nedeľu v ukrajinskom meste Umaň na svojej každoročnej púti, a to napriek tomu, že ich úrady žiadali, aby cestu z dôvodu prebiehajúcej vojny tohto roku vynechali.



TASR správu prevzala od tlačovej agentúry AFP.



Každý rok prichádzajú do Umaňu chasidskí židovskí pútnici z celého sveta, aby na Roš ha-šana - židovský Nový rok - navštívili hrobku jednej z hlavných postáv chasidského judaizmu, ukrajinského rabína Nachmana z Braclavi.



Nachman, zakladateľ ultraortodoxného židovského hnutia, zomrel v meste Umaň v roku 1810. Sľúbil, že "veriacich zachráni pred peklom", ak na Roš ha-šana prídu navštíviť jeho hrob.



Umaň sa nachádza v strednej časti Ukrajiny a je relatívne ďaleko od frontovej línie, ale ukrajinské aj izraelské úrady vyzvali veriacich, aby si účasť na oslavách tohto sviatku, ktorý sa koná od 25. do 27. septembra, dobre premysleli.



Polícia vytvorila okolo hrobky bezpečnostnú zónu a kontroluje občianske preukazy pútnikov, ktorých tvoria iba muži a chlapci. Tí sa v hrobke a jej okolí venujú intenzívnym modlitbám.



Polícia z obavy pred ruskými útokmi nezverejní presný počet pútnikov až do konca slávnostného podujatia. Umaň bol od začiatku invázie už niekoľkokrát zasiahnutý raketami.



Mimovládna organizácia Zjednotená židovská komunita Ukrajiny uviedla, že do Umaňu prišlo viac ako 23.000 pútnikov.