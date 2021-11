Do migrantov v Calais narazil vlak, jeden zomrel a traja sa zranili

Paríž 5. novembra (TASR) - Jeden človek prišiel vo štvrtok večer o život a ďalší traja utrpeli zranenia po tom, ako vo francúzskom prístavnom meste Calais narazil regionálny vlak do skupiny migrantov. Rozhlasová stanica France Bleu informovala, že na koľajniciach bolo v čase zrážky približne 50 migrantov.



Francúzska štátna železničná spoločnosť SNCF oznámila, že po nehode pozastavili železničnú premávku v oboch smeroch, pričom obnoviť by sa mala v piatok ráno.



Na mieste zasahovali hasiči. Poskytli pomoc aj rušňovodičovi vlaku, ktorý v dôsledku nehody utrel šok.



K nehode došlo v čase, keď sa stovky migrantov pokúšajú zo severného Francúzska dostať do Británie, približuje agentúra DPA. Využívajú pritom podmorský tunel pod Lamanšským prielivom alebo trajekty. Niektorí sa pokúšajú prieliv zdolať aj na malých plavidlách, čím sa vystavujú nebezpečenstvu.