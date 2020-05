Do Minneapolisu povolali pre nepokoje Národnú gardu

Minneapolis 29. mája (TASR) - Guvernér amerického štátu Minnesota Tim Waltz povolal vo štvrtok Národnú gardu do mesta Minneapolis, aby tam pomohla obnoviť verejný poriadok. Minneapolis zasiahla v ostatných dňoch vlna násilných nepokojov, ku ktorej došlo v reakcii na pondelňajšiu na smrť Afroameričana pri policajnom zásahu, informuje agentúra DPA.



"Niektorí jedinci sa bohužiaľ podieľali na nezákonných a nebezpečných činoch, vrátane podpaľačstva, nepokojov, rabovania a poškodzovania verejného a súkromného majetku," uviedol Waltz.



"Ide o aktivity, ktoré ohrozujú bezpečnosť legitímnych demonštrantov i ďalších obyvateľov Minnesoty, pričom zranení už boli príslušníci zásahových síl aj demonštranti," dodal.



Afroameričana Georgea Floyda zatkla polícia v pondelok večer - po spáchaní priestupku. Videozáznam zhotovený svedkami incidentu ho zachytáva spútaného a ležiaceho na zemi. Jeden z policajtov mu kolenom tlačil na krk. Zatknutý 46-ročný Floyd sa sťažoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice.



Štyroch policajtov, ktorí sa na zásahu zúčastnili, v utorok prepustili. Napriek tomuto rýchlemu kroku však zostáva otázne, či niektorí z nich bude čeliť aj trestnému stíhaniu, píše DPA.



Smrť Afroameričana vyvolala v Minnesote vlnu protestov a vyhrotila už aj tak napäté vzťahy miestnych s políciou.



Nepokoje a rabovanie boli obzvlášť divoké na juhu Minneapolisu, pričom miestna televízna stanica KSTP odvysielala zábery horiacich budov vo viacerých tamojších uliciach.



Starosta Minneapolisu Jacob Frey požiadal o pomoc príslušné minnesotské orgány po tom, ako sa prevažne pokojné protesty zmenili v noci na stredu na násilné nepokoje a rabovanie. Protesty a nepokoje sú podľa jeho slov reakciou na "hnev a smútok", ktorý sa po smrti Floyda nahromadil v tamojšej komunite Afroameričanov.



Minnestoská prokurátorka Erica MacDonaldová zdôraznila, že vyšetrenie Floydovej smrti je "prioritou". Vyjadrila sa takto v spoločnom vyhlásení s Rainerom Drolshagenom z amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ktorý vedie vyšetrovanie tohto prípadu.