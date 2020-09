Do Minska pricestovala ruská vojenská delegácia

Minsk 16. septembra (TASR) – Do bieloruskej metropoly Minsk pricestovala v stredu ruská vojenská delegácia vedená ministrom obrany Sergejom Šojguom. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na bieloruský rezort obrany.



„Ruská vojenská delegácia vedená ministrom obrany Ruskej federácie Sergejom Šojguom pricestovala na pracovnú návštevu do Minska. Cieľom návštevy je prediskutovať otázky bilaterálnej vojenskej spolupráce Bieloruska a Ruska," uviedlo bieloruské ministerstvo bez ďalších podrobností.



Agentúra Reuters pripomína, že v Bielorusku už vyše mesiac prebiehajú protesty proti výsledkom augustových prezidentských volieb, ktoré opozícia označila za zmanipulované.



Rusko sa v bieloruskej kríze postavilo na stranu Lukašenka, zatiaľ čo Západ označil výsledky volieb za sfalšované a odsúdil tvrdé zákroky voči demonštrantom. Bieloruského lídra tento týždeň prijal na rokovaniach v Soči ruský prezident Vladimir Putin. Začiatkom septembra navštívil Minsk ruský premiér Michail Mišustin.



V Bielorusku momentálne prebiehajú spoločné rusko-bieloruské vojenské cvičenia s kódovým označením Slovanské bratstvo 2020. Na manévroch sa zúčastňujú aj príslušníci ruských výsadkových jednotiek.



Putin koncom augusta oznámil, že Rusko na Lukašenkovu žiadosť vytvorilo záložnú policajnú jednotku, ktorá by mala byť nasadená v prípade, ak by sa situácia počas demonštrácií v Bielorusku vymkla spod kontroly.