Do minuloročného výbuchu auta v Naí Dillí bolo zapojených 10 ľudí
Autor TASR
Naí Dillí 15. mája (TASR) - Indická protiteroristická agentúra obžalovala deväť mužov zo zapojenia do výbuchu auta, pri ktorom minulý rok v hlavnom meste zahynulo 11 ľudí. Spojila ich so skupinou inšpirovanou al-Káidou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Explózia 10. novembra 2025 zabíjala neďaleko preplnenej stanice metra pri Červenej pevnosti v husto obývanej historickej časti Naí Dillí. Zorganizovalo ho deväť obžalovaných, desiaty vodič auta zahynul pri výbuchu.
Indický národný vyšetrovací úrad (NIA) vo štvrtok v hlavnom meste podal 7500-stranovú obžalobu, čím ukončil vyšetrovanie v štyroch indických zväzových štátoch a v Indiou spravovanej časti sporného regiónu Kašmír.
NIA označila za hlavného páchateľa mŕtveho vodiča auta, pričom všetkých desať osôb „bolo napojených na skupinu Ansár Ghazwatul Hind (AGuH), čo je odnož al-Káidy na indickom subkontinente“. Niekoľkí boli „radikalizovaní zdravotnícki profesionáli“ vrátane najmenej piatich lekárov a niekoľko z nich pochádzajú z Kašmíru.
Boli tiež zapojení do „nelegálneho obstarávania zakázaných zbraní“ vrátane pušiek. „Experimentovali s IED (improvizovanými výbušnými zariadeniami) namontovanými na raketách a dronoch s cieľom zaútočiť na bezpečnostné zložky,“ tvrdí NIA.
Pôvodný hornatý región Kašmír je dnes politicky rozdelený medzi Indiu, Pakistan a menšiu časť ovláda Čína. India a Pakistan si nárokujú jeho celé územie. Väčšina obyvateľov Kašmírskeho údolia je moslimská, v niektorých ďalších oblastiach žijú hinduisti, budhisti a ďalšie komunity. Po zrušení osobitnej autonómie pre indický štát Džammú a Kašmír v roku 2019 sa tam zvýšilo napätie.
Skupina Ansár Ghazwatul Hind však nie je medzi skupinami, ktoré podľa tvrdení Indie podporuje Pakistan, konštatuje AFP.
