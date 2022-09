Do Moskvy dorazili dosadení šéfovia okupovaných oblastí Ukrajiny

Moskva 29. septembra (TASR) - Do Moskvy pricestovali Ruskom dosadení lídri štyroch okupovaných oblastí Ukrajiny, ktorí v stredu požiadali Kremeľ o anektovanie týchto území. Štvorica pohlavárov by sa tam mala stretnúť so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



"Som už v Moskve," povedal vo štvrtok pre ruskú štátnu agentúru TASS Leonid Pasečnik, proruský líder separatistickej republiky, vyhlásenej na území okupovanej Luhanskej oblasti.



Do Moskvy už pricestovali aj predstavitelia ďalších troch čiastočne okupovaných oblastí Ukrajiny: Chersonskej, Doneckej a Záporožskej.



Predstaviteľ proruskej okupačnej správy v Ruskom obsadených častiach Chersonskej oblasti Kirill Stremousov uviedol, že štvorica "lídrov" sa v Moskve stretne s prezidentom Vladimirom Putinom.



"Samozrejme, že je naplánované stretnutie s prezidentom... Neviem ale povedať kedy, čo a kde," povedal Stremousov v prokremeľskom rozhlasovom vysielaní.



Stremousov už v stredu večer zverejnil fotografiu vodcu doneckých separatistov Denisa Pušilina a Moskvou dosadených lídrov Chersonskej a Záporožskej oblasti Vladimira Saľda a Jevgenija Balického. Zároveň uviedol, že všetci sú už v Moskve a vyjadril presvedčenie, že sa tieto regióny "veľmi skoro" stanú súčasťou Ruska.



Štvorica "lídrov" v stredu oficiálne požiadala ruského Putina o anektovanie nimi vedených oblastí na základe výsledkov „referend“ o pričlenení k Ruskej federácii. Podľa Západu išlo v skutočnosti o nelegitímne pseudohlasovania, ktoré boli narýchlo zorganizované v reakcii na úspešnú protiofenzívu ukrajinskej armády.



Rusko tvrdí, že „referendá“ na násilne obsadených územiach Ukrajiny prebehli "v plnom súlade s normami a princípmi medzinárodného práva".