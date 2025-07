Do Moskvy sa vrátil prvý priamy spiatočný let z Pchjongjangu

Moskva 29. júla (TASR) - Na moskovskom letisku Šeremetevo pristálo v utorok ruské osobné lietadlo po lete zo severokórejského Pchjongjangu. Išlo o prvý spiatočný let v rámci novootvorenej komerčnej linky, píše TASR podľa agentúry AFP.



Lietadlo typu Boeing 777 ruskej spoločnosti Nordwind Airlines v nedeľu večer odletelo z Moskvy do Pchjongjangu, kde pristálo v pondelok ránom po zhruba ôsmich hodinách letu. Na palube cestovalo vyše 400 pasažierov vrátane ruského ministra životného prostredia Alexandra Kozlova.



Spiatočný let sa uskutočnil zhruba o deň neskôr a 440-miestny Boeing bol „úplne plný“, a to najmä severokórejskými pasažiermi, informovala ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti. V ruskej metropole pristál v utorok ráno.



Na palube bol aj ruský atašé v KĽDR Matvej Krivošejev. Podľa jeho slov išlo o prvý takýto let za takmer tri desaťročia. „Sme presvedčení, že po tejto linke bude dopyt medzi ruskými turistami aj medzi kórejskými súdruhmi,“ povedal pre RIA Novosti.



Priama letecká linka medzi Ruskom a KĽDR funguje od augusta 2023, keď po uvoľnení pandemických obmedzení spája mestá Pchjongjang a Vladivostok. Prevádzkuje ju severokórejská spoločnosť Air Koryo a premáva trikrát týždenne. Najnovšia linka je po desaťročiach prvá medzi hlavnými mestami, pričom ruské ministerstvo dopravy informovalo, že bude lietať raz mesačne.



Obe krajiny posilňujú v ostatných rokoch spoluprácu aj vojenské vzťahy a Pchjongjang poskytol Moskve vojakov a zbrane do ozbrojeného konfliktu s Ukrajinou. Na minuloročnom summite ruského prezidenta Vladimira Putina so severokórejským vodcom Kim Čong-unom podpísali dohodu o vzájomnej obrane.