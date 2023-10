Do Náhorného Karabachu dorazila misia OSN

Baku 1. októbra (TASR) - Misia Organizácie Spojených národov (OSN) v nedeľu dorazila do azerbajdžanského odštiepeneckého regiónu Náhorný Karabach, odkiaľ do susedného Arménska ušla po vojenskom zásahu zo strany Baku takmer celá jeho etnická arménska populácia. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Misia OSN dorazila do Karabachu v ranných hodinách a predovšetkým sa bude zaoberať humanitárnou pomocou, potvrdila kancelária azerbajdžanského prezidenta Ilhama Alijeva.



AFP pripomína, že OSN má opätovne prístup na toto územie prvýkrát po zhruba 30 rokoch. Arménski separatisti, ktorí ovládali región tri desaťročia, súhlasili s odzbrojením, rozpustením svojej vlády a opätovnou integráciou s Baku po minulotýždňovej bleskovej azerbajdžanskej ofenzíve.



Takmer všetci z pôvodne 120.000 obyvateľov Karabachu po vojenskom zásahu Azerbajdžanu ušli do susedného Arménska, čo vyvolalo utečeneckú krízu.



Arménsko medzitým vyhlásilo nedeľu za deň modlitieb za Náhorný Karabach. Na kostoloch po celej krajine sa rozozneli zvony a arménsky pravoslávny patriarcha Karekin II. slúžil omšu v hlavnej Ečmiadzinskej katedrále blízko hlavného mesta Jerevan.