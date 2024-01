Do Nemecka dorazili prvé reexportované tanky Leopard zo Švajčiarska

Ženeva 30. januára (TASR) - Do Nemecka prišlo v utorok zo Švajčiarska prvých deväť z 25 tankov Leopard 2. Doplnia zásoby nemeckých ozbrojených síl, ktoré sa vyčerpali v dôsledku dodávok na Ukrajinu, píše TASR podľa agentúry DPA.



Nemecká vláda požiadala Bern už vlani vo februári o tzv. spätný predaj tankov výrobcovi, nemeckej zbrojárskej spoločnosti Rheinmetall. Obe komory švajčiarskeho parlamentu schválili v septembri vyradenie týchto tankov zo svojho arzenálu a ich reexport v novembri odobrila aj vláda.



Bern s predajom súhlasil po uistení Berlína, že tanky nepošle na Ukrajinu. Tým vyhovel švajčiarskym zákonom o zachovaní neutrality. Berlín uviedol, že tanky budú použité buď na doplnenie zásob nemeckej armády alebo iných krajín EÚ či NATO, ktoré sa vyčerpali v dôsledku dodávok na Ukrajinu.



Prvých deväť tankov odovzdala v utorok švajčiarska agentúra pre vojenské obstarávanie Armasuisse nemeckému Rheinmetallu. Do Nemecka boli dopravené nákladným vlakom. Rheinmetall ich zmodernizuje, aby ich nemecký Bundeswehr mohol v prípade potreby používať.



Ďalší nákladný vlak s deviatimi tankami má doraziť v stredu, zvyšné tanky do Nemecka dopravia po ceste.