Do Nemecka dorazili tanky Abrams určené na výcvik ukrajinských vojakov

Washington/Grafenwöhr 16. marca (TASR) - USA do Nemecka dodali 31 tankov Abrams určených na výcvik ukrajinských vojakov. Ten by sa mal začať v najbližších týždňoch. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Hovorca Pentagónu Pat Ryder v pondelok potvrdil, že 31 výcvikových tankov typu Abrams M1A1 už je vo výcvikovom priestore amerických ozbrojených síl Grafenwöhr v spolkovej krajine Bavorsko.



V najbližších týždňoch očakávajú príchod príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl, aby začali výcvik na týchto tankoch pre obranu Ukrajiny proti ruskej okupácii.



USA v januári oznámili, že Ukrajine poskytnú 31 tankov typu Abrams M1A2. Americké ministerstvo obrany tento zámer v marci prehodnotilo a rozhodlo sa zmodernizovať starší model M1A1 s cieľom skrátiť čas dodania.



Ryder vtedy povedal, že M1A1 má spôsobilosti veľmi podobné modelu M1A2.



Administratíva prezidenta Joea Bidena dodanie tankov Ukrajine do januára niekoľko mesiacov odmietala s argumentom, že ich údržba a opravy sú príliš komplikované a náročné. Následne Nemecko súhlasilo s dodávkou svojich tankov Leopard 2 Kyjevu a umožnilo Poľsku aj ďalším spojencom urobiť to isté.