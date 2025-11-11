< sekcia Zahraničie
Do Nemecka odletela skupina Afgancov s povolením na presídlenie
V rámci programu pre osoby ohrozené vládou Talibanu v Afganistane bolo presídlenie do Nemecka schválené približne 2000 Afgancom.
Autor TASR
Islamabad 11. novembra (TASR) - Skupina Afgancov s povolením na presídlenie do Nemecka v utorok odletela z pakistanskej metropoly Islamabad. Podľa reportéra agentúry DPA nastúpilo na pravidelný komerčný let do nemeckého mesta Hannover s medzipristátím v tureckom Istanbule 11 afganských občanov, píše TASR.
Nemecká vláda v máji pozastavila program presídľovania pre obzvlášť ohrozených Afgancov. Vzťahoval sa na bývalých zamestnancov nemeckých inštitúcií v Afganistane, ich príbuzných a ďalších osôb, ktoré sa obávajú prenasledovania zo strany afganského vládneho hnutia Taliban, ako sú právnici a novinári. V dôsledku tohto kroku uviazli mnohé afganské rodiny v Islamabade a čakajú na príležitosť odísť, vysvetľuje DPA.
DPA uvádza, že niektorým z nich sa napriek pozastaveniu programu stále udeľujú víza po tom, ako úspešne žalovali nemecké orgány a presadili si právo na vstup do krajiny.
Podľa nemeckej vlády zostáva v Pakistane približne 1900 Afgancov s povolením na vstup do krajiny alebo vyhlásením o prijatí, dodáva DPA.
Začiatkom tohto mesiaca zaslal Berlín niekoľkým Afgancom listy, v ktorých im ponúkol finančnú podporu, ak sa vzdajú plánov emigrovať do Nemecka. Podľa DPA tento krok dotknutí Afganci ostro kritizovali.
