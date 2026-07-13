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Do Nemecka previezli ďalšieho Američana, ktorý sa v KDR nakazil ebolou
Koncom júna zaznamenali vírus Bundibugyo prvýkrát aj v Európe - vo Francúzsku mal pozitívny výsledok testu lekár pracujúci pre humanitárnu organizáciu po návrate z východného Konga.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 13. júla (TASR) - Necelé dva mesiace po tom, čo do Nemecka priviezli na liečbu prvého občana Spojených štátov nakazeného ebolou, prepravili do krajiny v noci na pondelok druhého infikovaného Američana. Hovorca nemeckého ministerstva zdravotníctva agentúre DPA potvrdil, že dotyčná osoba pristála na letisku vo Frankfurte nad Mohanom a následne ju previezli do univerzitnej nemocnice, informuje TASR.
Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) počas uplynulého víkendu oznámilo, že pozitívny test na vírus ebola mal občan USA pracujúci pre humanitárnu organizáciu v Konžskej demokratickej republike (KDR), pripomenula DPA. Konkrétne ide o variant vírusu Bundibugyo, ktorý súčasnú epidémiu spôsobuje. Či ide o muža alebo ženu, nebolo zatiaľ zverejnené, dodala agentúra.
Univerzitná nemocnica vo Frankfurte nad Mohanom spresnila, že daná osoba vykazovala „zodpovedajúce príznaky ochorenia“, pričom transport prebehol bez problémov. Podľa Tima Wolfa, vedúceho špeciálneho izolačného oddelenia pre vysoko infekčné agensy v nemocnici je „stav dotyčnej osoby momentálne stabilizovaný“.
Amerického lekára, ktorého previezli z KDR do Nemecka 20. mája, prijali v berlínskej nemocnici Charité. Podľa lekárskych správ bol jeho stav miestami kritický, najmä v období medzi odchodom z Afriky a príchodom do Nemecka. Po približne dvoch týždňoch liečby ho z nemocnice prepustili, poznamenala DPA.
Koncom júna zaznamenali vírus Bundibugyo prvýkrát aj v Európe - vo Francúzsku mal pozitívny výsledok testu lekár pracujúci pre humanitárnu organizáciu po návrate z východného Konga, pripomenula nemecká tlačová agentúra. Podľa francúzskeho ministerstva zdravotníctva muža ihneď po príchode umiestnili do izolácie, pričom z nemocnice ho prepustili začiatkom tohto mesiaca.
V KDR zaznamenali dosiaľ 702 úmrtí a do uplynulej nedele laboratórne potvrdili 1926 prípadov. V súčasnosti sa v nemocniciach alebo izolačných zariadeniach lieči 753 ľudí.
Podľa zdravotníckych odborníkov počet prípadov počas žiadnej predchádzajúcej epidémie eboly nerástol tak rýchlo ako počas tej súčasnej, pripomenula DPA. „Toto je najrýchlejšie sa šíriaca epidémia v histórii - nielen v porovnaní s predchádzajúcimi epidémiami spôsobenými vírusom Bundibugyo, ale aj spomedzi všetkých druhov vírusov, ktoré spôsobujú ebolu,“ povedal Wessam Mankoula z Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC).
Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) počas uplynulého víkendu oznámilo, že pozitívny test na vírus ebola mal občan USA pracujúci pre humanitárnu organizáciu v Konžskej demokratickej republike (KDR), pripomenula DPA. Konkrétne ide o variant vírusu Bundibugyo, ktorý súčasnú epidémiu spôsobuje. Či ide o muža alebo ženu, nebolo zatiaľ zverejnené, dodala agentúra.
Univerzitná nemocnica vo Frankfurte nad Mohanom spresnila, že daná osoba vykazovala „zodpovedajúce príznaky ochorenia“, pričom transport prebehol bez problémov. Podľa Tima Wolfa, vedúceho špeciálneho izolačného oddelenia pre vysoko infekčné agensy v nemocnici je „stav dotyčnej osoby momentálne stabilizovaný“.
Amerického lekára, ktorého previezli z KDR do Nemecka 20. mája, prijali v berlínskej nemocnici Charité. Podľa lekárskych správ bol jeho stav miestami kritický, najmä v období medzi odchodom z Afriky a príchodom do Nemecka. Po približne dvoch týždňoch liečby ho z nemocnice prepustili, poznamenala DPA.
Koncom júna zaznamenali vírus Bundibugyo prvýkrát aj v Európe - vo Francúzsku mal pozitívny výsledok testu lekár pracujúci pre humanitárnu organizáciu po návrate z východného Konga, pripomenula nemecká tlačová agentúra. Podľa francúzskeho ministerstva zdravotníctva muža ihneď po príchode umiestnili do izolácie, pričom z nemocnice ho prepustili začiatkom tohto mesiaca.
V KDR zaznamenali dosiaľ 702 úmrtí a do uplynulej nedele laboratórne potvrdili 1926 prípadov. V súčasnosti sa v nemocniciach alebo izolačných zariadeniach lieči 753 ľudí.
Podľa zdravotníckych odborníkov počet prípadov počas žiadnej predchádzajúcej epidémie eboly nerástol tak rýchlo ako počas tej súčasnej, pripomenula DPA. „Toto je najrýchlejšie sa šíriaca epidémia v histórii - nielen v porovnaní s predchádzajúcimi epidémiami spôsobenými vírusom Bundibugyo, ale aj spomedzi všetkých druhov vírusov, ktoré spôsobujú ebolu,“ povedal Wessam Mankoula z Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC).