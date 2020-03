Do Nemecka prichádza čoraz menej žiadateľov o azyl

Berlín 27. marca (TASR) - Od začiatku pandémie nového koronavírusu výrazne poklesol počet žiadateľov o azyl prichádzajúcich do Nemecka. Uviedol to v piatok hovorca nemeckého ministerstva vnútra Steve Alter, ktorého citovala agentúra DPA.



Hraničné kontroly a ďalšie obmedzenia viedli podľa Altera k drastickému poklesu cezhraničnej prepravy. Počet nelegálnych prekročení hraníc je tak momentálne podľa neho "veľmi, veľmi nízky". Poznamenal však, že Spolková polícia zatiaľ nemá príkaz žiadateľov o azyl neprijať.



Prijatie takéhoto kroku by musel najskôr minister vnútra Horst Seehofer konzultovať so spolkovou vládou. Žiadatelia o azyl, ktorí podľa Altera teraz prekračujú nemecké hranice, musia byť vyšetrení a dodržiavať povinnú karanténu.