Do Nemecka prichádza denne cez Poľsko a Bielorusko vyše 100 migrantov

Berlín 12. novembra (TASR) - Do Nemecka prichádza denne – prechodom cez Poľsko a Bielorusko – v priemere viac ako 100 nelegálnych migrantov. S odvolaním sa na piatkové vyjadrenie nemeckej Spolkovej polície o tom informovala agentúra DPA.



Od začiatku novembra Nemecko zaznamenalo takmer 1500 ilegálnych príchodov migrantov spájaných s Bieloruskom. Od začiatku tohto roka eviduje Berlín vyše 9300 takýchto príchodov. Počty týchto migrantov, pochádzajúcich najmä z Iraku, Sýrie či Afganistanu, výrazne stúpli počas leta, približuje DPA.



EÚ obviňuje režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že k hraniciam Poľska, Litvy a Lotyšska zámerne vysiela migrantov pochádzajúcich z Blízkeho východu, Afganistanu či Afriky, aby tak vyvolával chaos a spory v Únii.



Migranti do zmienených krajín začali prichádzať po tom, ako Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.



Tisíce migrantov tak v poslednom čase uviazli na hraniciach zmienených krajín, ktoré sú tiež vonkajšími hranicami EÚ. Tieto krajiny v dôsledku náporu zvýšili pohraničné opatrenia a migrantom sa snažia v prechode na svoje územie zabrániť.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vo štvrtok uistil Poľsko o podpore zo strany Európy. Lukašenka pritom obvinil z toho, že sa bezohľadne zahráva s ľudskými životmi.