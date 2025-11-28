< sekcia Zahraničie
Do Nemecka priletelo z Pakistanu 71 Afgancov
Z poslednej skupiny 63 osôb nemalo právoplatné súdne rozhodnutia, ktoré by Nemecku ukladali povinnosť prijať ich a vydať im potrebné víza.
Autor TASR
Berlín 28. novembra (TASR) - Celkovo 71 občanov Afganistanu priletelo vo štvrtok z Afganistanu do Nemecka z pakistanskej metropoly Islamabad v rámci programu spolkovej vlády o prijímaní Afgancov, informuje TASR podľa správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na vyjadrenie ministerstva vnútra.
Išlo už o dovedna desiate prijatie občanov Afganistanu v rámci spomenutého programu, odkedy sa v máji tohto roka ujal funkcie nový spolkový kabinet - hoci kancelár Friedrich Merz avizoval obmedzenie prijímania migrantov, píše DPA.
Z poslednej skupiny 63 osôb nemalo právoplatné súdne rozhodnutia, ktoré by Nemecku ukladali povinnosť prijať ich a vydať im potrebné víza. Všetkých 71 Afgancov absolvovalo prijímací proces a bezpečnostnú kontrolu, dodala hovorkyňa.
V rámci rôznych prijímacích programov sa usiluje o prijatie do Nemecka takmer 1900 Afgancov. Patria medzi nich Afganci, ktorí pracovali v Afganistane pre Nemecko predtým, než hnutie Taliban v roku 2021 znovu získalo moc v Afganistane, ich rodiny aj ďalšie rizikové skupiny, ako napríklad právnici v oblasti ľudských práv či novinári.
Pakistan dal Nemecku na ukončenie prijímacích procedúr čas do konca roka. Potom budú Afganci z Pakistanu deportovaní do Afganistanu.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že USA úplne zastavujú prijímanie všetkých ľudí z krajín tretieho sveta. Pristúpil k tomu po stredajšej streľbe na dvoch členov Národnej gardy vo Washingtone, z ktorej je podozrivý 29-ročný Afganec.
