Do Nemecka prišli ukrajinskí vojaci, absolvujú výcvik na BVP Marder

Berlín 27. januára (TASR) - Do Nemecka v piatok dorazili prví ukrajinskí vojaci na výcvik zameraný na ovládanie bojových vozidiel pechoty (BVP) Marder. Na brífingu to novinárom potvrdil hovorca ministerstva obrany v Berlíne, informovala stanica CNN.



Rezort obrany spresnil, že výcvik bude prebiehať v meste Münster v Dolnom Sasku a ukončený by mal byť koncom marca.



Nemecko začiatkom januára oznámilo, že poskytne Ukrajine na obranu proti ruskej agresii 40 vozidiel Marder. Spoločnosť Rheinmetall v súčasnosti vyrába ďalších 100 Marderov, ich dokončenie však generálny riaditeľ tejto spoločnosti Armin Papperger odhadol na "viac ako sedem až osem mesiacov".



Nemecká armáda využíva vozidlá Marder od 70. rokov, pričom sú neustále modernizované. Napriek tomu, že armáda ich postupne vyraďuje, stovky z nich sú stále využívané.



Nemecko v stredu po niekoľkotýždňovom tlaku zo strany spojencov ohlásilo, že dodá Ukrajine 14 tankov Leopard 2. Takisto povolí, aby tieto tanky nemeckej výroby dodali Kyjevu aj Poľsko a ďalšie krajiny.



Podľa ministerstva sa výcvik ukrajinských vojakov zameraný na tanky Leopard začne "čoskoro". Minister obrany Boris Pistorius vo štvrtok povedal, že tieto tanky budú Kyjevu doručené "koncom marca, (alebo) začiatkom apríla".