Do Nemecka prišli ukrajinskí vojaci na výcvik obsluhy systémov Patriot

Berlín 2. februára (TASR) — Skupina približne 70 ukrajinských vojakov prišla do Nemecka, kde absolvuje výcvik na ovládanie systému protivzdušnej obrany Patriot, ktorý Berlín prisľúbil Kyjevu na obranu pred ruskými vzdušnými útokmi. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Ukrajinskí vojaci pricestovali do Nemecka v utorok na výcvik, ktorý sa začína vo štvrtok, uviedla DPA s odvolaním sa na bezpečnostné zdroje v Berlíne.



Nemecká vláda po konzultáciách so Spojenými štátmi v januári súhlasila s presunom jednej batérie systému Patriot na Ukrajinu.



Operačné velenie Bundeswehru medzitým v stredu oznámilo, že systémy Patriot z Nemecka, ktoré boli rozmiestnené v Poľsku na ochranu územia tejto členskej krajiny NATO pred prípadnými útokmi, sú už v stave "počiatočnej operačnej pripravenosti".



DPA pripomína, že po tom, čo v novembri raketa zo susednej Ukrajiny zasiahla poľské územie, sa vtedajšia nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová a jej poľský rezortný kolega Mariusz Blaszczak dohodli na rozmiestnení troch batérií Patriotov v Poľsku. Od 16. januára sa v Poľsku nachádzajú aj nemeckí vojaci, ktorí systémy obsluhujú.