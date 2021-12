Do Nemecka prišlo cez Poľsko a Bielorusko vyše 11.000 migrantov

Postupim 30. decembra (TASR) - Do Nemecka tento rok prišlo cez Poľsko a Bielorusko viac ako 11.000 nelegálnych migrantov. Ku koncu roka sa však ich počet začal znižovať, informovala vo štvrtok agentúra DPA.



Nemecká spolková polícia evidovala od začiatku tohto roka do 29. decembra celkovo 11.213 neoprávnených vstupov na nemecké územie. Hlavným vstupným bodom bola nemecko-poľská hranica, uviedla vo štvrtok polícia s tým, že obzvlášť veľký počet migrantov evidovali v spolkovej krajine Brandenbursko, ktorá hraničí s Poľskom.



Dovtedy zanedbateľný počet migrantov vstupujúcich do krajín EÚ z územia Bieloruska sa začal prudko zvyšovať od polovice tohto roka a ich počet kulminoval v priebehu októbra.



V septembri sa do Nemecka nelegálne dostalo 2049 migrantov. V októbri ich bolo 5294 a v novembri tento počet klesol na 2849. Podľa spolkovej polície bolo v decembri zaevidovaných už 521 nelegálnych vstupov na územie Nemecka, ktoré súviseli s migračnou krízou na bieloruských hraniciach.



Koncom leta prišlo do centrálneho prijímacieho strediska v brandenburskom meste Eisenhüttenstadt také množstvo ľudí z Iraku, Sýrie a ďalších krajín, že okrem bežného ubytovania bolo potrebné použiť aj vyhrievané stany.



Bezprecedentná migračná kríza na východných hraniciach EÚ vypukla po tom, ako Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk už nebude brániť migrantom v ceste do EÚ, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.



EÚ a ďalšie západné krajiny obviňujú režim bieloruského autoritárskeho lídra Alexandra Lukašenka z toho, že migrantov vysiela na hranice Poľska, Litvy aj Lotyšska zámerne, aby tak vyvolal chaos a spory v Únii. Minsk to popiera a EÚ kritizuje za to, že migrantov na svoje územie nevpúšťa.



Tisíce migrantov, prevažne z blízkovýchodných krajín, táboria celé týždne pri hraniciach Bieloruska s Poľskom dúfajúc, že sa im podarí dostať do Európskej únie. V tamojších drsných podmienkach už došlo aj viacerým úmrtiam.