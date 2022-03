Do Nemecka prišlo od začiatku ruskej invázie vyše 5300 Ukrajincov

Berlín 2. marca (TASR) - Nemecko dosiaľ zaznamenalo podľa údajov spolkovej polície príchod viac ako 5300 vojnových utečencov z Ukrajiny. Informoval o tom v stredu s odvolaním sa na hovorcu ministerstva vnútra v Berlíne magazín Der Spiegel.



Väčšinu z doterajších 5309 utečencov, ktorí sa dostali do Nemecka, tvoria ženy a deti. Prevažná časť z nich má ukrajinské občianstvo, spresnil na tlačovej konferencii hovorca rezortu vnútra.



Keďže momentálne sa na hraniciach Ukrajiny s inými členskými krajinami EÚ, napríklad s Poľskom, nevykonávajú pravidelné kontroly, len náhodné, "je celkom možné, že do Nemecka prišlo už omnoho viac ľudí", poznamenal hovorca. Dodal, že nateraz nie je možné podať spoľahlivé prognózy, čo sa týka očakávaného počtu utečencov z Ukrajiny, a to vzhľadom na "veľmi neprehľadnú" situáciu.



Hovorca priblížil, že ľudia utekajúci z Ukrajiny nepotrebujú pri predložení biometrického cestovného pasu žiadne víza. Po tom, čo sa na úrovni EÚ podľa očakávaní vo štvrtok schváli aktivácia smernice o dočasnej ochrane pre utečencov z Ukrajiny, mohli by môcť tieto osoby zostať v Nemecku aj tri roky, doplnil.



V Nemecku prebiehajú intenzívne prípravy na vytvorenie kapacít pre prijímanie ľudí utekajúcich pre ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. "Vidíme nesmiernu ochotu pomáhať a veľkú solidaritu," uviedol hovorca v tejto súvislosti.



Z Ukrajiny utieklo pred ruskou inváziou už takmer 836.000 ľudí, oznámil v stredu Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Viac ako polovica z nich prišla do Poľska.



Podľa podrobnejších údajov OSN, zverejnených ešte v utorok, takmer 90.000 utečencov prišlo do Maďarska, vyše 65.000 do Moldavska, približne 54.000 na Slovensko a takmer 39.000 do Rumunska, informovala spravodajská televízia Sky News.