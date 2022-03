Do Nemecka prišlo od začiatku ruskej invázie vyše 64.000 utečencov

Berlín 8. marca (TASR) - Do Nemecka prišlo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu 64.604 utečencov. V utorok to oznámil hovorca nemeckého ministerstva vnútra, informuje agentúra DPA.



V noci z nedele na pondelok dorazilo do Berlína podľa oficiálnych údajov viac ako 13.000 ukrajinských utečencov. Nemecká Spolková polícia v súčasnosti vykonáva kontroly vo zvýšenej miere. Avšak vzhľadom na to, že na vnútorných hraniciach EÚ neprebiehajú stacionárne kontroly, môže byť počet utečencov prichádzajúcich do Nemecka v skutočnosti značne vyšší, dodal hovorca.



Podľa neho je medzi doteraz evidovanými utečencami 56.500 ukrajinských občanov, väčšinou rodín bez mužov, ako aj približne 8100 ľudí iných národností.



Berlín plánuje využívať ako prijímacie centrum pre utečencov z Ukrajiny bývalé letisko Tegel, oznámila starostka hlavného mesta Franziska Giffeyová. Dôvodom je, že súčasné prijímacie stredisko v berlínskej štvrti Reinickendorf je preťažené a nemá dostatočné kapacity. "Predpokladáme, že vysoké počty (utečencov z Ukrajiny) budú pretrvávať," poznamenala Giffeyová. Kedy sa Tegel zmení na centrum pre utečencov, zatiaľ nie je známe.