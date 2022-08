Do Nemecka prišlo od začiatku vojny takmer milión utečencov z Ukrajiny

Berlín 23. augusta (TASR) - Nemecko zaregistrovalo od začiatku ruskej invázie takmer milión utečencov z Ukrajiny. V utorok to oznámilo ministerstvo vnútra v Berlíne s tým, že do Nemecka prišlo minimálne na určitý čas 967.546 osôb z Ukrajiny, pričom 36 percent z nich tvoria deti. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Približne 97 percent z týchto osôb tvoria ukrajinskí občania. Čo sa týka dospelých ľudí, traja zo štyroch sú ženy a zhruba osem percent je starších ako 64 rokov. Zo všetkých Ukrajincov, ktorých zaevidovali v Nemecku, "značný počet" zrejme odcestoval ďalej do iných štátov EÚ alebo sa vrátil na Ukrajinu, poznamenalo ministerstvo.



Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová nazvala tento prírastok utečencov "najväčším pohybom utečencov (v Európe) od druhej svetovej vojny". Vyzdvihla tiež skutočnosť, že mnohí v Nemecku s intenzívne snažia ľuďom z Ukrajiny pomáhať.



Do konca minulého týždňa bolo na školách v Nemecku zapísaných takmer 155.000 ukrajinských žiakov.



Z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) vyplýva, že v Európe bolo od februárovej invázie zaregistrovaných viac ako 6,6 milióna ukrajinských utečencov. Do vlasti sa medzičasom vrátilo okolo 3,8 milióna Ukrajincov.



Prieskum verejnej mienky OSN zverejnený v júli ukázal, že väčšina ukrajinských utečencov sa chce vrátiť domov hneď, ako to bude možné. Neočakávajú však, že by sa tak mohlo stať ešte pred koncom vojny.