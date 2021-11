Do Nemecka prišlo v októbri ilegálne skoro 5300 migrantov z Bieloruska

Migranti po prekročení hranice z Bieloruska do Poľska v dedine Usnarz Gorny 19. augusta 2021, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Berlín 2. novembra (TASR) - Nemecká polícia v pondelok oznámila, že len počas októbra zaevidovla takmer 5300 nelegálnych prechodov cez hranice. Išlo o migrantov, ktorí do Nemecka prišli z Bieloruska, a to prechodom cez Poľsko, informuje agentúra DPA.Spolková polícia uviedla, že v októbri bolo zaznamenaných 5285 takýchto nepovolených vstupov na územie Nemecka. To je výrazný nárast oproti 1903 príchodom, ktoré v Nemecku zaznamenali v septembri. Najnovším údajom sa zároveň počet takýchto nelegálnych príchodov migrantov, ktorí sa do Nemecka dostali prostredníctvom tzv. bieloruskej trasy, zvýšil na 7831.Spolková polícia tiež informovala, že len počas uplynulého víkendu zadržala na nemeckej strane hraníc s Poľskom 597 ľudí, ktorí tam nelegálne prenikli z Bieloruska. Spomedzi nich bolo 391 Iračanov, zatiaľ čo zvyšní pochádzali z Iránu, Sýrie či Afganistanu. Väčšina z nich mala v pasoch bieloruské víza alebo aspoň pečiatku, ktorú im dali úrady pri vstupe do Bieloruska, uvádza agentúra AP.Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk už nebude migrantom brániť v ceste do EÚ cez bieloruské územie, čím reagoval na sprísnené sankcie zo strany Západu. Odvtedy prichádzajú správy o tisíckach pokusov o nelegálne prekročenie vonkajších hraníc EÚ s Bieloruskom, ako aj nemecko-poľskej hranice. EÚ tvrdí, že Lukašenkov režim migrantov na tieto hranice zámerne vysiela, aby tak v Únii vyvolal chaos a spory.