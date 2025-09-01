< sekcia Zahraničie
Do Nemecka prišlo v rámci presídľovacieho programu 47 Afgancov
Presídľovanie sa okrem bývalých miestnych zamestnancov nemeckých inštitúcií a ich rodín týkalo aj Afgancov, ktorí sa obávajú prenasledovania zo strany islamistického Talibanu.
Autor TASR
Hannover/Berlín 1. septembra (TASR) — Prvýkrát od vzniku koalície kresťanských a sociálnych demokratov prišlo v pondelok do Nemecka 47 žiadateľov o azyl z Afganistanu. Niekoľko rodín dorazilo popoludní do Hannoveru pravidelným letom z Pakistanu s medzipristátím v Istanbule, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
V rámci programu pre osoby, ktorým za ich predchádzajúcu činnosť hrozila perzekúcia zo strany vládnuceho Talibanu, bolo približne 2000 Afgancom schválené presídlenie do Nemecka. Po zmrazení tohto programu v máji tohto roka, ku ktorému Berlín pristúpil v rámci záväzku novej vlády obmedziť migráciu, však uviazli na niekoľko mesiacov v susednom Pakistane.
Presídľovanie sa okrem bývalých miestnych zamestnancov nemeckých inštitúcií a ich rodín týkalo aj Afgancov, ktorí sa obávajú prenasledovania zo strany islamistického Talibanu, napríklad preto, že predtým ako právnici alebo novinári bojovali za ľudské práva. Proti zrušeniu programu podali v Nemecku žalobu desiatky Afgancov, ktorým pomáha organizácia Kabul Luftbrücke (Kábulský vzdušný most). Podľa nemeckého ministerstva zahraničných vecí je v súčasnosti na súdoch približne 85 žalôb, o ktorých sa má rozhodnúť v zrýchlenom konaní, tento počet sa však každým dňom mení.
Naliehavosť situácie zvýšil aj plán Pakistanu vyhostiť od 1. septembra registrovaných afganských utečencov - vrátane tých, ktorí majú byť presídlení do Nemecka. Podľa nemeckého ministerstva zahraničných sa 2100 ľudí z presídľovacieho programu v súčasnosti nachádza v Pakistane a 200 v Afganistane. V polovici augusta nemecká vláda oznámila, že približne 210 ľudí, ktorí boli v Pakistane, deportovali do Afganistanu. Vláda je s nimi v kontakte.
Vyšší správny súd (OVG) pre spolkové krajiny Berlín a Brandenbursko v pondelok v tejto súvislosti rozhodol, že nemecká vláda má právo preskúmať predchádzajúce rozhodnutia, pokiaľ dotknutým osobám nebol zaručený vstup na územie Nemecka. Dočasné pozastavenie prijímania osôb z presídľovacieho programu súd označil za prípustné a konštatoval, že ochota prijať cudzincov neznamená, že majú automaticky nárok na vízum.
Tento verdikt sa týka bývalého vysokopostaveného afganského sudcu, jeho manželky a ich štyroch detí, ktorí boli koncom roka 2022 zaradení na „prechodný zoznam“. Keď však požiadal o vízum, jeho žiadosť bola začiatkom leta 2025 zamietnutá s odvolaním sa na pozastavenie prijímacích programov.
V rámci programu pre osoby, ktorým za ich predchádzajúcu činnosť hrozila perzekúcia zo strany vládnuceho Talibanu, bolo približne 2000 Afgancom schválené presídlenie do Nemecka. Po zmrazení tohto programu v máji tohto roka, ku ktorému Berlín pristúpil v rámci záväzku novej vlády obmedziť migráciu, však uviazli na niekoľko mesiacov v susednom Pakistane.
Presídľovanie sa okrem bývalých miestnych zamestnancov nemeckých inštitúcií a ich rodín týkalo aj Afgancov, ktorí sa obávajú prenasledovania zo strany islamistického Talibanu, napríklad preto, že predtým ako právnici alebo novinári bojovali za ľudské práva. Proti zrušeniu programu podali v Nemecku žalobu desiatky Afgancov, ktorým pomáha organizácia Kabul Luftbrücke (Kábulský vzdušný most). Podľa nemeckého ministerstva zahraničných vecí je v súčasnosti na súdoch približne 85 žalôb, o ktorých sa má rozhodnúť v zrýchlenom konaní, tento počet sa však každým dňom mení.
Naliehavosť situácie zvýšil aj plán Pakistanu vyhostiť od 1. septembra registrovaných afganských utečencov - vrátane tých, ktorí majú byť presídlení do Nemecka. Podľa nemeckého ministerstva zahraničných sa 2100 ľudí z presídľovacieho programu v súčasnosti nachádza v Pakistane a 200 v Afganistane. V polovici augusta nemecká vláda oznámila, že približne 210 ľudí, ktorí boli v Pakistane, deportovali do Afganistanu. Vláda je s nimi v kontakte.
Vyšší správny súd (OVG) pre spolkové krajiny Berlín a Brandenbursko v pondelok v tejto súvislosti rozhodol, že nemecká vláda má právo preskúmať predchádzajúce rozhodnutia, pokiaľ dotknutým osobám nebol zaručený vstup na územie Nemecka. Dočasné pozastavenie prijímania osôb z presídľovacieho programu súd označil za prípustné a konštatoval, že ochota prijať cudzincov neznamená, že majú automaticky nárok na vízum.
Tento verdikt sa týka bývalého vysokopostaveného afganského sudcu, jeho manželky a ich štyroch detí, ktorí boli koncom roka 2022 zaradení na „prechodný zoznam“. Keď však požiadal o vízum, jeho žiadosť bola začiatkom leta 2025 zamietnutá s odvolaním sa na pozastavenie prijímacích programov.