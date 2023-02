Do Nemecka prišlo vlani z Ukrajiny zhruba 1,1 milióna ľudí

Berlín 16. februára (TASR) - Do Nemecka prišlo v roku 2022 v dôsledku ruskej invázie približne 1,1 milióna ľudí z Ukrajiny. Vo štvrtkovej tlačovej správy to uviedol nemecký štatistický úrad (Destatis), informuje TASR.



Počet imigrantov z Ukrajiny, ktorí v Nemecku za rok 2022 aj zostali (962.000), je vyšší než 834.000 osôb, ktoré prišli zo Sýrie, Afganistanu a Iraku počas predošlých utečeneckých vĺn v rokoch 2014-2016.



Dve tretiny (68 percent) z Ukrajincov, ktorí našli útočisko v Nemecku, pricestovalo od vlaňajšieho marca do mája, čiže počas prvých troch mesiacov vojny.



Podľa údajov z minulého októbra boli Ukrajinci v Nemecku po občanoch Turecka druhou najväčšou skupinou cudzincov. Najvyšší podiel Ukrajincov vzhľadom na celkovú populáciu evidujú v Berlíne a Hamburgu. Naopak, najnižší je ich podiel v spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko; nasledujú Bavorsko, Brémy a Porýnie-Falcko.



Počet ľudí s ukrajinským občianstvom žijúcich v Nemecku stúpol od januára do októbra 2022 viac než sedemnásobne – zo 138.000 na 1,02 milióna. Spomedzi utečencov tvoria 63 percent ženy a dievčatá a 35 percent predstavujú deti a mládež do 18 rokov.



Okrem vysokého počtu prisťahovalcov z Ukrajiny sa podľa spolkového štatistického úradu najmä od mája 2022 zvýšil aj počet tých, čo sa vrátili na Ukrajinu. Za vlaňajšok bolo evidovaných 139.000 návratov z Nemecka na Ukrajinu.