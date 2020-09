Do Nemecka priviezli 139 migrantov z gréckych táborov

Atény 30. septembra (TASR) - Do Nemecka v stredu pricestovalo 139 detí a ďalších obzvlášť zraniteľných žiadateľov o azyl, ktorí doposiaľ žili v preplnených utečeneckých táboroch na území Grécka. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na grécke úrady.



Na palube lietadla, ktoré pristálo na letisku v Hannoveri krátko po 11:00, bolo podľa nemeckého ministerstva vnútra aj 51 detí bez sprievodu z tábora Moria na ostrove Lesbos, ktorý začiatkom septembra zničil rozsiahly požiar.



Išlo o prvých migrantov, ktorých letecky transportovali do Nemecka od ničivého požiaru v tábore Moria z 8. septembra, uviedol námestník gréckeho ministra pre migráciu Giorgos Kumutsakos. Do Nemecka má prísť celkovo 243 detí z gréckych táborov spolu s najbližšími rodinnými príslušníkmi.



Súčasťou skupiny utečencov bolo ďalších 88 osôb vrátane 17 detí s vážnymi zdravotnými problémami a ich najbližších rodinných príslušníkov.



Do programu na presídlenie z Grécka do ďalších krajín Európy je zapojených celkovo 1600 detí a mladistvých do 18 rokov, ktorí sú v táboroch bez svojich rodičov alebo zákonných zástupcov.



Grécke úrady presunuli v utorok takmer 1000 ľudí z ostrovov v Egejskom mori na pevninu. Všetci mladiství a deti bez sprievodu z táborov na ostrovoch alebo na území na hraniciach s Tureckom boli presunutí do vhodných zariadení na gréckej pevnine, uistili tamojší predstavitelia.



V táboroch na gréckych ostrovoch, kam prišli na pašeráckych lodiach z neďalekého tureckého pobrežia, žije viac ako 26 000 ľudí. Viac ako polovica z nich je na ostrove Lesbos.