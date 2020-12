Do Nemecka priviezli ďalších 142 migrantov z Grécka

Berlín 10. decembra (TASR) - Ďalších 142 migrantov vo štvrtok letecky pricestovalo do Nemecka v rámci sľubu, že nemecká vláda repatriuje určitý počet ľudí z Grécka, aby zmiernila tamojšiu utečeneckú krízu. Informovalo o tom ministerstvo vnútra v Berlíne.



Lietadlo s 35 rodinami - pozostávajúcimi zo 69 detí a 73 dospelých - pristálo na letisku v Hannoveri. Migrantov prerozdelia do jednotlivých spolkových krajín Nemecka, uvádzalo sa vo vyhlásení ministerstva.



Celkový počet migrantov premiestnených z Grécka do Nemecka tak stúpol na 1433.



Nemecká koaličná vláda sa už v marci rozhodla, že privezie z Grécka 243 chorých detí a ich rodinných príslušníkov.



Berlín potom tento sľúbený údaj ešte zvýšil, keď utečenecký tábor Moria na gréckom ostrove Lesbos postihol ničivý požiar, a súhlasil, že prijme ďalších 1553 migrantov so štatútom utečenca.



Do Nemecka už prepravili 150 neplnoletých bez sprievodu dospelých osôb z tábora Moria, ako Berlín sľúbil v rámci inej dohody s ďalšími európskymi krajinami.